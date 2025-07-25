ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

s-filter® utblåsfilter

Utgått

Support

s-filter® utblåsfilter

FC8031/00

s-filter® utblåsfilter

Utgått

Gå till butiken

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Philips EPA12-filter för dammsugaren fångar upp 99,5 % av de allra minsta dammpartiklarna så att du får en helt dammfri miljö. För optimala prestanda ska filtret bytas ut varje år.

  • PDF fil
  • 25 July 2025

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till