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s-filter® utblåsfilter
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FC8031/00
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Philips EPA12-filter för dammsugaren fångar upp 99,5 % av de allra minsta dammpartiklarna så att du får en helt dammfri miljö. För optimala prestanda ska filtret bytas ut varje år.
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