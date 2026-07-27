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30 dagars ångerrätt
Utgått
FC8063/01
4 mikrofiberkuddar
Kompatibel med PowerPro Aqua
Byt var sjätte månad
Byt var sjätte månad för att få bästa möjliga rengöringskapacitet.
Det mjuka mikrofibermaterialet löser varsamt upp och absorberar damm och smuts. Tar effektivt och noggrant bort smuts och fläckar.
Mikrofiberkuddarna är maskintvättbara och enkla att fästa och ta bort.
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