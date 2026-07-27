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Utgått

Tillbehörskit

FC8063/01

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Kompatibla produkter
PowerPro Aqua

PowerPro Aqua
Renoverad Dammsugare och moppsystem - Renoverade

FC6404/01R1

Kompatibel med PowerPro Aqua

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  • 4 mikrofiberkuddar

  • Kompatibel med PowerPro Aqua

  • Byt var sjätte månad

Byt ut var sjätte månad för optimal rengöring

Byt ut var sjätte månad för optimal rengöring

Byt var sjätte månad för att få bästa möjliga rengöringskapacitet.

Mikrofiberkuddar tar effektivt bort smuts och fläckar

Mikrofiberkuddar tar effektivt bort smuts och fläckar

Det mjuka mikrofibermaterialet löser varsamt upp och absorberar damm och smuts. Tar effektivt och noggrant bort smuts och fläckar.

Enkla att sätta fast och ta bort

Enkla att sätta fast och ta bort

Mikrofiberkuddarna är maskintvättbara och enkla att fästa och ta bort.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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