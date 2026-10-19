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  • Foto av förpackningen

Utgått

SSD

FM01SS050P/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 1 TB

  • SSD-hårddisk

Praktisk inbyggd skyddshylsa

Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.

Filsynkronisering mellan dator och USB-flashminne

Med filsynkronisering av alla filer på datorn kan du få åtkomst till och arbeta med dina dokument var du vill med bara några musklick.

Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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