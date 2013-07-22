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Utgått

Mini Hi Fi-system

FWM154/12

4.3

| (16) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Få ut mesta möjliga av din musik med Philips mini-Hi-Fi-system med tvåvägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud. Optimera ljudinställningarna genom att anpassa balansen efter olika musikgenrer med hjälp av digital ljudkontroll.

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Besatt av ljud

  • 40 W

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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4.3

av 5

16

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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