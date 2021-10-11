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Utgått
FWM197/12
Besatt av ljud
Lyssna på CD-/WMA-/MP3-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med Philips mini-Hi-Fi-system. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med MP3 Link.
120 W
Det här systemet har total uteffekt på 120 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
0
3.7
av 5
7
Recensioner
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Datum för användning 2019-10-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Datum för användning 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Fördelar
Con lo bien que van las de Philips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2019-03-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Mini-HiFi-systeem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM197 Mini-HiFi-systeem