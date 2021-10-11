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Utgått

Mini Hi Fi-system

FWM197/12

3.7

| (7) Recensioner

Besatt av ljud

Lyssna på CD-/WMA-/MP3-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med Philips mini-Hi-Fi-system. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med MP3 Link.

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Besatt av ljud

  • 120 W

Total uteffekt på 120 W RMS

Total uteffekt på 120 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 120 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

7

Recensioner

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Datum för användning 2019-10-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Datum för användning 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Fördelar

Con lo bien que van las de Philips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2019-03-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Mini-HiFi-systeem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM197 Mini-HiFi-systeem

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