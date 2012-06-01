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Utgått

Mini Hi Fi-system

FWP3100D/05

3

| (4) Recensioner

Perfekt för partyt

Få fart på festen med det här mini Hi-Fi-systemet. Med en vridbar docka kan du ladda och spela upp innehållet på din iPod/iPhone med 300 W RMS-effekt och få åtkomst till enhetens musikbibliotek. Och med den valfria djap-appen kan du vara DJ för en hejdundrande fest var som helst.

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Besatt av ljud

Perfekt för partyt

  • Mixa som en DJ

  • 30-stiftsdocka för iPod/iPhone

  • USB Direct

  • 300 W, kan utökas med FWP1000

Vridbar docka för uppspelning från och laddning av iPod/iPhone

Vridbar docka för uppspelning från och laddning av iPod/iPhone

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

4

Recensioner

4
3
2

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

music box

good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

20/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

one of the best philips audio products iv owned just great

well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

30/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

terrible build quality

the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.