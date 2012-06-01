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Utgått
FWP3100D/05
Perfekt för partyt
Få fart på festen med det här mini Hi-Fi-systemet. Med en vridbar docka kan du ladda och spela upp innehållet på din iPod/iPhone med 300 W RMS-effekt och få åtkomst till enhetens musikbibliotek. Och med den valfria djap-appen kan du vara DJ för en hejdundrande fest var som helst.
Mixa som en DJ
30-stiftsdocka för iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utökas med FWP1000
Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.
3.0
av 5
4
Recensioner
gman
01/06/2012
United Kingdom
music box
good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
MIKE26
20/05/2012
United Kingdom
one of the best philips audio products iv owned just great
well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
cheddarbob
30/05/2015
United Kingdom
terrible build quality
the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
Den här recensionen skrevs för FWP3100D Mini Hi-Fi System
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.