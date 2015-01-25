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Utgått
Mixa som en DJ
30-stiftsdocka för iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utökas med FWP1000
Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.
4.4
av 5
27
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Cbmc
25/01/2015
United Kingdom
Every product on this is just amazing
This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
bones1980
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
MaccaAM
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.