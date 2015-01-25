ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt
  • Perfekt för partyt

Utgått

Mini Hi Fi-system

FWP3200D/05

4.4
| (27) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Perfekt för partyt
Börja den ultimata festen nu. Med de dubbla vridbara dockorna till Philips minisystem kan du spela upp musik från dina iPhone-/iPod-enheter och ladda dem, mixa och scratcha musik från enheternas bibliotek. Du kan även få avancerade DJ-funktioner med djay-appen som tillval
Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Perfekt för partyt

  • Mixa som en DJ

  • 30-stiftsdocka för iPod/iPhone

  • USB Direct

  • 300 W, kan utökas med FWP1000

Dubbel, vridbar docka för uppspelning från och laddning av iPod/iPhone

Dubbel, vridbar docka för uppspelning från och laddning av iPod/iPhone

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

27

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

2

25/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Every product on this is just amazing

This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP3200D Mini Hi-Fi System

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.