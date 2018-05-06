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  • Kraftfull musik – trådlöst
  • Kraftfull musik – trådlöst
  • Kraftfull musik – trådlöst
  • Kraftfull musik – trådlöst
  • Kraftfull musik – trådlöst
  • Kraftfull musik – trådlöst

Utgått

Mini Hi Fi-system

FX10/12

4.5
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Kraftfull musik – trådlöst
Strömma musik trådlöst via Bluetooth® från smarta telefoner eller surfplattor. Den dubbla förstärkaren ger bättre ljudkvalitet, och en total uteffekt på 230 W RMS ger ett mäktigt ljud.
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Kraftfull musik – trådlöst

  • Bluetooth®

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda

Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda

Den dubbla förstärkaren garanterar en förbättrad ljudprestanda. Varje omvandlare drivs av en egen förstärkare och på sätt reduceras intermoduleringen mellan woofern och tweetern. Det resulterar i ett djupt och kraftfullt basljud med hög effekt utan någon hög grad av störning i höga frekvenser, så att ljudet förblir rent och detaljerat. Detta används i kombination med en exakt, aktiv delningsfrekvens, och en bättre kontroll av fas- och frekvensomfång uppnås för varje omvandlare. Det resulterar i ett mer balanserat och naturligt ljud.

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

06/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

I LOVE IT

i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!

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Den här recensionen skrevs för FX10 Mini Hi-Fi System

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20/07/2017

Italia

Italia

FX 10 STRAORDINARIO

Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.

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Den här recensionen skrevs för FX10 Sistema mini Hi-Fi

23/12/2016

Österreich

Österreich

Super Produkt

Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.

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Den här recensionen skrevs för FX10 HiFi-Minisystem

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Den här recensionen skrevs för FX10 HiFi-Minisystem

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