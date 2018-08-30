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Utgått
Bluetooth® och NFC
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
4.0
av 5
30
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
MileR88
30/08/2018
United Kingdom
really good sound quality
Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending
Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System
Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System
Frambo123
27/08/2018
United Kingdom
Amazing sound machine.
I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System
Die6002
23/08/2018
Italia
Ce l'ho da tempo ma mi fa sempre impazzire!
Quando sento i bassi corposi delle musiche, o guardo un film mi vibra tutto il letto regalando un ottima esperienza. Non capisco quelli che scrivono che manca l'ingresso delle cuffie, uno che prende questo HI-FI non penso che pensa alle cuffie, se proprio vuoi attaccale al telefono. ;)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX25 Sistema mini Hi-Fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX25 Sistema mini Hi-Fi