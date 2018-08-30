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Utgått

Mini Hi Fi-system

FX25/12

4
| (30) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Trådlöst megaljud
Strömma musik trådlöst via Bluetooth® från smarta telefoner eller surfplattor, med NFC-teknik för ögonblicklig ihopparning. Den dubbla förstärkaren ger bättre ljudkvalitet, och med en total uteffekt på 300 W RMS får du ett riktigt mäktigt ljud.
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Trådlöst megaljud

  • Bluetooth® och NFC

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

30

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System

Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System

27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX25 Mini Hi-Fi System

23/08/2018

Italia

Italia

Ce l'ho da tempo ma mi fa sempre impazzire!

Quando sento i bassi corposi delle musiche, o guardo un film mi vibra tutto il letto regalando un ottima esperienza. Non capisco quelli che scrivono che manca l'ingresso delle cuffie, uno che prende questo HI-FI non penso che pensa alle cuffie, se proprio vuoi attaccale al telefono. ;)

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Den här recensionen skrevs för FX25 Sistema mini Hi-Fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX25 Sistema mini Hi-Fi

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