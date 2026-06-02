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  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
  • Strykjärnsliknande resultat, utan besväret

Hybrid strykjärn och steamerOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Recensioner
Strykjärnsliknande resultat, utan besväret
Philips OneTurn hybrid strykjärn/steamer levererar kraftfull, precis prestanda med ultimat bekvämlighet - ingen strykbräda, ingen väntetid, inga läckage*. Njut av skarpa, strykjärnsliknande resultat dubbelt så snabbt, i en smidig, lättanvänd lösning.**
Visa alla fördelar

Innovativ teknik: släta resultat, 2x snabbare**

Strykjärnsliknande resultat, utan besväret

  • Ultimat bekvämlighet: Ingen installation, inget besvär

  • Strykjärnsliknande resultat, utan skrymmande storlek

  • En vridning, 2 funktioner, obegränsad frihet

  • Roterande huvud för precision eller hastighet - ditt tyg, ditt val

  • Kompakt, elegant design: passar vackert in i alla hem

Klar att använda på sekunder: ingen strykbräda, ingen väntan, inget stök.

Klar att använda på sekunder: ingen strykbräda, ingen väntan, inget stök.

Kraftfull nog för hela strykpass, men ändå klar på sekunder för en sista-minuten-uppfräschning. Den kompakta Philips OneTurn gör klädvård enkelt. Ingen installation, ingen väntan – bara krispiga, skrynkelfria resultat när du behöver dem. Med sitt mjuka strykbräde förvandlar OneTurn vilken yta som helst till en strykstation och ger dig strukturerade resultat utan krångel med en traditionell strykbräda – ditt utrymme, dina regler.

Strykjärnsliknande resultat, utan otympligheten

Strykjärnsliknande resultat, utan otympligheten

Upplev full strykeffekt utan ett traditionellt strykjärns otymplighet. Vår innovativa teknik ger kraftfull, jämn ånga med garanti mot läckage* för krispiga, strykjärnsliknande resultat på alla tyger – från ömtåliga silken till strukturerade bomullstyger.

Från strykjärn till steamer med en vridning

Från strykjärn till steamer med en vridning

Krispig strykning och skonsam ångbehandling i en lätt enhet. Växla sömlöst mellan horisontell strykning för strukturerade plagg och vertikal ångbehandling för ömtåliga kläder med bara en vridning. Jämn ångprestanda (45 g/min) i alla vinklar säkerställer perfekta resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Den här recensionen skrevs för 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Den här recensionen skrevs för 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Den här recensionen skrevs för 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Den här recensionen skrevs för 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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Ansvarsfriskrivningar

  1. För typisk hushållsanvändning. Regelbundet underhåll är viktigt för optimal prestanda. Periodisk sköljning krävs

  2. Jämfört med Philips strykjärn med en genomsnittsvikt på 2 kg och en uppvärmningstid på cirka 2 minuter

  3. Det rekommenderas att använda sköljfunktionen efter varje månads användning för att bibehålla god ångprestanda. Om du bor i ett område med hårt vatten, använd funktionen oftare

  4. Baserat på ångkapacitet, jämfört med Philips strykjärn (PC Powerlife) i standardläge

  5. 1800W vid 240V