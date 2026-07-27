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Renoverad produkt
GC3920/20R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
2 500 W
45 g/min konstant ånga
180 g ångpuff
SteamGlide Plus-stryksula
Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.
Tack vare OptimalTEMP-tekniken kan vi garantera att det här strykjärnet aldrig orsakar brännmärken på några strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot plaggen eller strykbrädan – inga brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.
Ger en snabb uppvärmning och kraftfulla prestanda.