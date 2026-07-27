Säkert på alla strykbara plagg – garanterat fritt från brännmärken

Tack vare OptimalTEMP-tekniken kan vi garantera att det här strykjärnet aldrig orsakar brännmärken på några strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot plaggen eller strykbrädan – inga brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.