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  • Enklare och snabbare utan temperaturinställningar
  • Enklare och snabbare utan temperaturinställningar

Renoverad produkt

PerfectCareÅngstrykjärn

GC3920/20R1

1 utmärkelse

Enklare och snabbare utan temperaturinställningar
Nu kan du stryka allt från jeans till siden i ett svep. OptimalTEMP-tekniken ger dig den perfekta kombinationen av värme och ånga – för snabbare veckborttagning utan risk för brännskador eller blanka fläckar.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Enklare och snabbare utan temperaturinställningar

  • 2 500 W

  • 45 g/min konstant ånga

  • 180 g ångpuff

  • SteamGlide Plus-stryksula

OptimalTEMP-teknik, ingen temperaturinställning krävs

OptimalTEMP-teknik, ingen temperaturinställning krävs

Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.

Säkert på alla strykbara plagg – garanterat fritt från brännmärken

Säkert på alla strykbara plagg – garanterat fritt från brännmärken

Tack vare OptimalTEMP-tekniken kan vi garantera att det här strykjärnet aldrig orsakar brännmärken på några strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot plaggen eller strykbrädan – inga brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.

2 500 W för snabb uppvärmning

2 500 W för snabb uppvärmning

Ger en snabb uppvärmning och kraftfulla prestanda.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.