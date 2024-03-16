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Ångstrykjärn
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GC4218/02
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User Manual Philips Steam iron GC4218
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Hur avkalkar jag mitt Philips-ångstrykjärn?
Hur rengör jag stryksulan på mitt ångstrykjärn/torrstrykjärn från Philips?
Philips-ångstrykjärnet värms inte upp längre
Min Philips-ångstation tar inte bort veck
Mitt strykjärn eller min steamer orsakar strömavbrott
Philips-ångstrykjärnet avger ingen ånga
Avkalkningslampan på Philips-ångstationen fortsätter att blinka
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