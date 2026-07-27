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Renoverad produkt
GC4516/40R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Ånga 45 g/min, 190 g ångpuff
SteamGlide Plus-stryksula
Avkalkning
2 400 watt
Med 2 400 W värms ångstrykjärnet Azur Performer Plus upp snabbt och har kraftfulla prestanda som ger mycket bra strykresultat.
Vikten på strykjärnet är optimerad för att det ska bli enkelt att föra över alla typer av plagg. Det underlättar både strykningen och rörelsen när du gång på gång placerar strykjärnet på brädan och sedan tillbaka på hälstödet.
Ångpuff upp till 190 g för snabb borttagning av även de mest envisa vecken.
Jämfört med ett genomsnittligt 2 200 W Philips-ångstrykjärn