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  • Snabbare*, enklare och smartare
  • Snabbare*, enklare och smartare

Renoverad produkt

Azur Performer PlusÅngstrykjärn

GC4516/40R1

1 utmärkelse

Snabbare*, enklare och smartare
Philips ångstrykjärn Azur Performer kombinerar kraftfull prestanda med enkel användning. Den inbyggda CALC-behållaren för effektiv kalkborttagning ger långvarig ångkapacitet, automatisk ångjustering och SteamGlide Plus-stryksula.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Snabbare*, enklare och smartare

  • Ånga 45 g/min, 190 g ångpuff

  • SteamGlide Plus-stryksula

  • Avkalkning

  • 2 400 watt

2 400 W för snabb uppvärmning av strykjärnet

2 400 W för snabb uppvärmning av strykjärnet

Med 2 400 W värms ångstrykjärnet Azur Performer Plus upp snabbt och har kraftfulla prestanda som ger mycket bra strykresultat.

Optimal vikt gör det enkelt att föra strykjärnet över plaggen

Optimal vikt gör det enkelt att föra strykjärnet över plaggen

Vikten på strykjärnet är optimerad för att det ska bli enkelt att föra över alla typer av plagg. Det underlättar både strykningen och rörelsen när du gång på gång placerar strykjärnet på brädan och sedan tillbaka på hälstödet.

Ångpuff upp till 190 g

Ångpuff upp till 190 g

Ångpuff upp till 190 g för snabb borttagning av även de mest envisa vecken.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med ett genomsnittligt 2 200 W Philips-ångstrykjärn