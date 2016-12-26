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  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
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  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

Utgått

Hairclipper series 3000Hårklippare

HC3420/15

4
| (114) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
Hårklippare i 3000-serien är designad för att hålla länge. De själslipande bladen behöver aldrig oljas vilket ger dig konsekvent perfekt resultat år efter år. Den justerbara trimkammen har 13 olika längdinställningar med 2 mm precision mellan stegen.&lt;br>
Visa alla fördelar

Hårklippare serie 3000-perfekt resultat år efter år<br>

HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

  • Blad i rostfritt stål

  • 13 längdinställningar

  • 60 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare.*

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.

13 längdinställningar från 1 till 23 mm.&lt;br>

13 längdinställningar från 1 till 23 mm.<br>

Justerbar trimkam för alla längder. Vrid zoomhjulet på hårklimmarens handtag för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 13 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm. <br>

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

114

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

26/12/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Precision

Klipper otroligt bra. Bra med 13 olika klippte på apparaten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare

23/06/2018

Suomi

Suomi

Hyvä Hinta-laatusuhde

Laite on kätevä ja hyvin toimiva, leikkaa hyvin ja lataa nopeasti. Saa nopeasti niin parran kuin hiukset tasaiseksi. Minulla on ollut vuosien varrella jo useita Philipsin kotiparturilaitteita ja käytän niitä viikottain ja ovat olleet aina kestäviä ja laadukkaan tuntuisia, suositten lämpimästi, hinta-laatusuhde on kohdallaan!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

12/01/2018

Suomi

Suomi

erinomainen laite

mukava käteen, leikkuujälki hyvä, kampaosa on jotenkin ison ja kömpelön oloinen tuosta etuosasta, mutta kuitenkin toimiva

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi

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  • Experttips och inspiration.
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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips