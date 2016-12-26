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Utgått
Blad i rostfritt stål
13 längdinställningar
60 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare.*
Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.
Justerbar trimkam för alla längder. Vrid zoomhjulet på hårklimmarens handtag för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 13 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm. <br>
4.0
av 5
114
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Toau501
26/12/2016
Sverige
Verifierad köpare
Precision
Klipper otroligt bra. Bra med 13 olika klippte på apparaten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare
hunajata
23/06/2018
Suomi
Hyvä Hinta-laatusuhde
Laite on kätevä ja hyvin toimiva, leikkaa hyvin ja lataa nopeasti. Saa nopeasti niin parran kuin hiukset tasaiseksi. Minulla on ollut vuosien varrella jo useita Philipsin kotiparturilaitteita ja käytän niitä viikottain ja ovat olleet aina kestäviä ja laadukkaan tuntuisia, suositten lämpimästi, hinta-laatusuhde on kohdallaan!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
vesa52
12/01/2018
Suomi
erinomainen laite
mukava käteen, leikkuujälki hyvä, kampaosa on jotenkin ison ja kömpelön oloinen tuosta etuosasta, mutta kuitenkin toimiva
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3420/15 Kotiparturi
Jämfört med tidigare modell från Philips