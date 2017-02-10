ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
  • HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort

Utgått

Hairclipper series 5000Hårklippare

HC5440/80

3.8
| (98) Recensioner

1 utmärkelse

HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort
Hårklipparen Philips HairClipper i 5000-serien har utformats för att hålla länge och ge dig en snygg frisyr och önskat resultat. Den innovativa trimsaxen, bladen i rostfritt stål och de justerbara skägg- och hårkammarna ger en snabb, vass klippning, gång på gång. Du vet väl att du har 5 års garanti på denna produkt? *93 procent av Smartson-testpiloter skulle rekommendera hårklipparen Philips HairClipper i 5000-serien till en vän.
Visa alla fördelar

Rekommenderas av 93 procent av Smartson-testpiloter*

HairClipper i 5000-serien klipper dubbelt så fort

  • Blad i rostfritt stål

  • 24 längdinställningar

  • 75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.

  • Justerbar skäggkam och fodral

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att klippa hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare, och känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.*

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.

Enkelt att välja och att låsa i 24 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Enkelt att välja och att låsa i 24 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Vrid zoomhjulet för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 23 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 1 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-3620244

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

98

Recensioner

10/02/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra produkt

Den här produkten är helt fantastisk att ha hemma och funkar utmärkt, använt den ett flertal gånger sen den köptes och tycker den är helt perfekt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

15/08/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör sitt jobb mycket bra

kanon produkt från philips och en mycket smidig samt användarvänlig maskin , ett bra köp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

13/01/2016

Sverige

Sverige

Helt strålande hårtrimmer

Detta är en helt suverän produkt som jag varit väldigt nöjd med. Skulle rekommendera den till vem som helst på hur bra det klipper och hur väl den sitter i handen. Jag har klippt mig själv i många år och med denna kan man lära sig lätt att klippa håret riktigt samt att den håller länge på laddningen utan att bli trött eller klen mot slutet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med tidigare modell från Philips