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Utgått
HC5440/80
Blad i rostfritt stål
24 längdinställningar
75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Justerbar skäggkam och fodral
Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att klippa hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare, och känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.*
Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.
Vrid zoomhjulet för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 23 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 1 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.
Utmärkelser
3.8
av 5
98
Recensioner
Arne
10/02/2017
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra produkt
Den här produkten är helt fantastisk att ha hemma och funkar utmärkt, använt den ett flertal gånger sen den köptes och tycker den är helt perfekt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
cadda
15/08/2016
Sverige
Verifierad köpare
Gör sitt jobb mycket bra
kanon produkt från philips och en mycket smidig samt användarvänlig maskin , ett bra köp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
Goalunatek
13/01/2016
Sverige
Helt strålande hårtrimmer
Detta är en helt suverän produkt som jag varit väldigt nöjd med. Skulle rekommendera den till vem som helst på hur bra det klipper och hur väl den sitter i handen. Jag har klippt mig själv i många år och med denna kan man lära sig lätt att klippa håret riktigt samt att den håller länge på laddningen utan att bli trött eller klen mot slutet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklippare
Jämfört med tidigare modell från Philips