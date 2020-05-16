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  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
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  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
  • HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*

Utgått

Hairclipper series 7000Hårklippare

HC7450/80

4.1
| (252) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*
Hårklippare HC7450/80 i 7000-serien är designad för att hålla länge. De själslipande bladen behöver aldrig oljas vilket ger dig konsekvent perfekt resultat år efter år. Den justerbara trimkammen har 23 olika längdinställningar med 1 mm precision mellan stegen så du kan skapa exakt den längd och stil du vill ha. Till denna modell medföljer även en trimkam för skägg, ett praktiskt fodral, en sax samt kam.
Visa alla fördelar

Allt du behöver för en komplett hemmaklippning - Hårklippare i serie 7000

HAIRCLIPPER i 7000-serien – klipper dubbelt så fort*

  • Titaniumblad för lång hållbarhet

  • 24 längder 1-23 mm

  • 2h sladdlös användning efter 1 h

  • Skägg och sax kamfodral ingår

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare. Den känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.

Extra vassa blad för extra vassa resultat

Extra vassa blad för extra vassa resultat

Få en perfekt men ändå skyddande trimning med självslipande titanbelagda stålblad som skapats för långvariga prestanda, varje gång.

Enkelt att välja och att låsa i 24 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Enkelt att välja och att låsa i 24 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Vrid på zoomhjulet för att välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 23 längdinställningar från 1 till 23 mm, med exakt 1 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

252

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

16/05/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten motsvrade mina förväntningar

Fungerar bättre än jag förväntat mig. Kort laddtid och lätt att rengöra. Turbofunktionen är bra att kunna ta till.

Fördelar

Funkar bra på skägg också

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

24/03/2018

Sverige

Sverige

Utmärkt!

Kan inte bli bättre än så här har haft en annan av Philips hårtrimmer innan och efter åtminstone 18 års användande krävdes det en ny och denna är en mycket bra ersättare!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

06/07/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Smidig och lättanvänd maskin

Maskinen är lätt. Går fort att ladda. Klipper bra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare

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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips