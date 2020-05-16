Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Titaniumblad för lång hållbarhet
24 längder 1-23 mm
2h sladdlös användning efter 1 h
Skägg och sax kamfodral ingår
Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare. Den känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.
Få en perfekt men ändå skyddande trimning med självslipande titanbelagda stålblad som skapats för långvariga prestanda, varje gång.
Vrid på zoomhjulet för att välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 23 längdinställningar från 1 till 23 mm, med exakt 1 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.
4.1
av 5
252
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Stenaby
16/05/2020
Sverige
Verifierad köpare
Produkten motsvrade mina förväntningar
Fungerar bättre än jag förväntat mig. Kort laddtid och lätt att rengöra. Turbofunktionen är bra att kunna ta till.
Fördelar
Funkar bra på skägg också
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
Jaalster
24/03/2018
Sverige
Utmärkt!
Kan inte bli bättre än så här har haft en annan av Philips hårtrimmer innan och efter åtminstone 18 års användande krävdes det en ny och denna är en mycket bra ersättare!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
BLTS
06/07/2017
Sverige
Verifierad köpare
Smidig och lättanvänd maskin
Maskinen är lätt. Går fort att ladda. Klipper bra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7450/80 Hårklippare
Jämfört med tidigare modell från Philips