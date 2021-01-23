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Utgått
Självvässande stålblad
60 längdinställningar (0,5 - 42 mm)
2 h sladdlös användning på 1 h laddning
Det intuitiva användargränssnittet ger dig exakt feedback på vald längd. Använd knapparna och välj enkelt bland över 60 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,2 mm.
Använd kontrollknapparna för att välja och låsa exakt den längd du vill ha, från mer än 60 längdinställningar. Använd kammen till att trimma i steg om exakt 0,2 mm steg mellan 1 och 7 mm, och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan även använda den utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.
Klipparen levereras med 3 justerbara hårkammar: från 1 till 7 mm, 7 till 24 mm och 24 till 42 mm. Sätt bara fast en av kammarna för mer än 60 låsta längdinställningar, med exakta ökningar på 0,2 mm mellan 1 och 7 mm och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan också använda klipparen utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.
4.2
av 5
233
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Lulebo67
23/01/2021
Sverige
Verifierad köpare
Jättebra produkt!
Snyggt resultat och har nu slutat att gå till frisör.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
Joawin
28/07/2019
Sverige
Superbra
Rejäl att hålla i, klipper utmärkt!!! En viktig detalj: -den funkar med laddaren i !!!! Funkar utmärkt att klippa skägget+styling av skägg!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
RogerM
30/08/2017
Sverige
Verifierad köpare
kanonprodukt
Mycket bra. Den är snygg och lätt att rengöra. Prisvärd!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll
Jämfört med tidigare modell från Philips