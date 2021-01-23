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  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
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  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
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  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna
  • Smart ClickOn-funktion för kammarna

Utgått

Hairclipper series 7000Perfekt precision med total kontroll

HC7460/15

4.2
| (233) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Smart ClickOn-funktion för kammarna
Philips Hairclipper Series 7000 (HC7460) ger dig perfekt precision och kontroll över din hårklippning. Du kan välja mellan 60 olika längdinställningar med en precision på 0,2 mm. De självvässande skärbladen i rostfritt stål skär två gånger snabbare än Philips tidigare modeller, så du år en skarp och precis klippning varje gång. Hairclippern har en smart minnesfunktion, den kommer ihåg din senaste längdinställning, så du enkelt kan klippa dig i din favoritlängd. Batteriet ger upp till 120 minuter sladdlös användning efter 1 timmes laddning.
Visa alla fördelar

med motordrivna kammar

Smart ClickOn-funktion för kammarna

  • Självvässande stålblad

  • 60 längdinställningar (0,5 - 42 mm)

  • 2 h sladdlös användning på 1 h laddning

Kontrollknappar

Kontrollknappar

Det intuitiva användargränssnittet ger dig exakt feedback på vald längd. Använd knapparna och välj enkelt bland över 60 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,2 mm.

60 längdinställningar som är enkla att välja och låsa: 0,5 till 42 mm

60 längdinställningar som är enkla att välja och låsa: 0,5 till 42 mm

Använd kontrollknapparna för att välja och låsa exakt den längd du vill ha, från mer än 60 längdinställningar. Använd kammen till att trimma i steg om exakt 0,2 mm steg mellan 1 och 7 mm, och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan även använda den utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.

Justerbara hårkammar för det bästa klippresultatet

Justerbara hårkammar för det bästa klippresultatet

Klipparen levereras med 3 justerbara hårkammar: från 1 till 7 mm, 7 till 24 mm och 24 till 42 mm. Sätt bara fast en av kammarna för mer än 60 låsta längdinställningar, med exakta ökningar på 0,2 mm mellan 1 och 7 mm och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan också använda klipparen utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

233

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

23/01/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Jättebra produkt!

Snyggt resultat och har nu slutat att gå till frisör.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

28/07/2019

Sverige

Sverige

Superbra

Rejäl att hålla i, klipper utmärkt!!! En viktig detalj: -den funkar med laddaren i !!!! Funkar utmärkt att klippa skägget+styling av skägg!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

30/08/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

kanonprodukt

Mycket bra. Den är snygg och lätt att rengöra. Prisvärd!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7460/15 Perfekt precision med total kontroll

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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips