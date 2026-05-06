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Utgått
Självslipande metallblad
60 längdinställningar
2 h sladdlös användning på 1 h laddning
Det intuitiva användargränssnittet ger dig exakt feedback på vald längd. Använd knapparna och välj enkelt bland över 60 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,2 mm.
Använd kontrollknapparna för att välja och låsa exakt den längd du vill ha, från mer än 60 längdinställningar. Använd kammen till att trimma i steg om exakt 0,2 mm steg mellan 1 och 7 mm, och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan även använda den utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.
Klipparen levereras med 3 justerbara hårkammar: från 1 till 7 mm, 7 till 24 mm och 24 till 42 mm. Sätt bara fast en av kammarna för mer än 60 låsta längdinställningar, med exakta ökningar på 0,2 mm mellan 1 och 7 mm och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan också använda klipparen utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.
4.1
av 5
908
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Olle3
06/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd med produkten
Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!
Fördelar
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Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
JE0365
11/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Bra
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Tommy N
14/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Bra klippare
En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Jämfört med tidigare modell från Philips