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  • Lika snabb som hos frisören, salongresultat
  • Lika snabb som hos frisören, salongresultat
  • Lika snabb som hos frisören, salongresultat
  • Lika snabb som hos frisören, salongresultat
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Utgått

SalonStraight SonicPlattång

HP4666/00

4.8
| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Lika snabb som hos frisören, salongresultat
I SalonStraight Sonic kombineras avancerad ljudvibrationsteknik med keramiska nanodiamantplattor och en professionell temperatur på 220 ºC för 30 % snabbare plattning och supersläta resultat.
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SalonStraight Sonic

Lika snabb som hos frisören, salongresultat

  • 220 °C

  • Keramisk nanodiamant

Digital värmeinställning ger supersläta resultat för alla hårtyper

Digital värmeinställning ger supersläta resultat för alla hårtyper

Med digital värmeinställning blir det enkelt att snabbt välja önskad funktion eller justera stylingtemperaturen med hjälp av det digitala teckenfönstret. På sätt blir det lätt att välja exakt temperatur för olika hårtyper och önskemål. Resultatet blir en perfekt frisyr med bara en enda knapptryckning.

Professionell temperatur på 220 °C ger perfekta salongresultat

Professionell temperatur på 220 °C ger perfekta salongresultat

Med den här höga temperaturen kan du ändra form på håret så att du får ett perfekt utseende - precis som om du varit hos frisören.

Keramiska nanodiamantplattor för extra smidig glidförmåga och glansiga resultat

Förutom att vara flickans bästa vän har diamanter hårdast möjliga yta. Den här kunskapen har använts för att optimera våra keramiska plattångsplattor. De här avancerade keramiska plattångsplattorna av nanodiamanter har optimal värmeöverföring och en mycket len, reptålig yta för extra smidig glidförmåga och vackra glansiga resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/09/2011

Sverige

Sverige

Plattång från Philips

Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4666/07 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med HP4669/07