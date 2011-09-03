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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
220 °C
Keramisk nanodiamant
Med digital värmeinställning blir det enkelt att snabbt välja önskad funktion eller justera stylingtemperaturen med hjälp av det digitala teckenfönstret. På sätt blir det lätt att välja exakt temperatur för olika hårtyper och önskemål. Resultatet blir en perfekt frisyr med bara en enda knapptryckning.
Med den här höga temperaturen kan du ändra form på håret så att du får ett perfekt utseende - precis som om du varit hos frisören.
Förutom att vara flickans bästa vän har diamanter hårdast möjliga yta. Den här kunskapen har använts för att optimera våra keramiska plattångsplattor. De här avancerade keramiska plattångsplattorna av nanodiamanter har optimal värmeöverföring och en mycket len, reptålig yta för extra smidig glidförmåga och vackra glansiga resultat.
4.8
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Helena
03/09/2011
Sverige
Plattång från Philips
Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
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Den här recensionen skrevs för HP4666/07 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
jämfört med HP4669/07