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Utgått

Airstyler

HP4674/00

4.6

| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Det krusningsfria, glänsande hår du vill ha – varje dag

Bekanta dig med slätt och glansigt hår varje dag. I SalonAirstylist Ion 1 000 W kombineras jonteknik, fyra stylingtillbehör och professionell kraft för att bannlysa burrigt hår för alltid

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Salon Airstylist Ion

Det krusningsfria, glänsande hår du vill ha – varje dag

  • 1000 W

  • Keramisk

  • 4 tillbehör

1 000 W ger proffsiga resultat

1 000 W ger proffsiga resultat

Airstyler med 1 000 W värmare för optimalt luftflöde och behaglig torkeffekt.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Indragbar rundborste gör det enkelt att locka

Indragbar rundborste gör det enkelt att locka

Den här lättanvända airstylern är både en stylingborste och locktång i ett. Borsthåren dras in i borsten när du trycker på en knapp, så att du enkelt kan föra stylern genom håret. Kvar finns vackra spänstiga lockar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4674/00 Airstyler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4674/00 Airstyler

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