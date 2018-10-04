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Utgått
Det krusningsfria, glänsande hår du vill ha – varje dag
Bekanta dig med slätt och glansigt hår varje dag. I SalonAirstylist Ion 1 000 W kombineras jonteknik, fyra stylingtillbehör och professionell kraft för att bannlysa burrigt hår för alltid
1000 W
Keramisk
4 tillbehör
Airstyler med 1 000 W värmare för optimalt luftflöde och behaglig torkeffekt.
Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Den här lättanvända airstylern är både en stylingborste och locktång i ett. Borsthåren dras in i borsten när du trycker på en knapp, så att du enkelt kan föra stylern genom håret. Kvar finns vackra spänstiga lockar.
4.6
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4674/00 Airstyler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4674/00 Airstyler