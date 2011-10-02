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Utgått

Plattång

HP4686/22

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Det har aldrig varit så enkelt att få rakt hår

Ta kontroll med SalonStyle & Control-plattången. Med avancerade keramiska turmalinplattor med en professionell stylingtemperatur på 230 ºC får du möjlighet att skapa vackra, skinande och raka frisyrer.

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SalonStyle & Control-plattång

Det har aldrig varit så enkelt att få rakt hår

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden roterar så att den inte trasslar ihop sig.

Justerbara värmeinställningar ger släta resultat för alla hårtyper

Med justerbara värmeinställningar kan du snabbt och enkelt ändra stylingtemperaturen från låg till hög. Tack vare det kan du välja perfekt temperatur efter din hårtyp och dina behov så att du alltid får ett slätt hår som du vill ha det.

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Vissa plattänger och locktänger är utrustade med en automatisk avstängningsfunktion. Den här funktionen är till för att du ska känna dig trygg. Om den lämnas på stängs apparaten automatiskt av efter 60 min.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4686/07 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4686/07 Straightener

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

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