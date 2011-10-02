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Utgått
Det har aldrig varit så enkelt att få rakt hår
Ta kontroll med SalonStyle & Control-plattången. Med avancerade keramiska turmalinplattor med en professionell stylingtemperatur på 230 ºC får du möjlighet att skapa vackra, skinande och raka frisyrer.
Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden roterar så att den inte trasslar ihop sig.
Med justerbara värmeinställningar kan du snabbt och enkelt ändra stylingtemperaturen från låg till hög. Tack vare det kan du välja perfekt temperatur efter din hårtyp och dina behov så att du alltid får ett slätt hår som du vill ha det.
Vissa plattänger och locktänger är utrustade med en automatisk avstängningsfunktion. Den här funktionen är till för att du ska känna dig trygg. Om den lämnas på stängs apparaten automatiskt av efter 60 min.
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4686/07 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4686/07 Straightener
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur