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Utgått
Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.
Alla frisyrer du kan tänka dig är möjliga med de flexibla stylingverktygen. Var kreativ!
Tillbehöret kan enkelt placeras på tången för extra volym och vackra vågiga frisyrer.
4.2
av 5
20
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler