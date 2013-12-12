ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Flera kreativa stilar och konstant vård
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Flera kreativa stilar och konstant vård
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24

Utgått

Multi-Styler

HP4698/10

4.2
| (20) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Flera kreativa stilar och konstant vård
Vill du räkna på hur många sätt du kan uppnå snygg stil? SalonMultistylist 10-i-1 har tio mångsidiga keramiska tillbehör för styling. Den är perfekt för att skapa alla stilar du kan komma på och fler därtill.
Visa alla fördelar

SalonSuper Stylist

Flera kreativa stilar och konstant vård

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.

Värmetångsset med 13 delar ger obegränsad flexibilitet vid styling

Värmetångsset med 13 delar ger obegränsad flexibilitet vid styling

Alla frisyrer du kan tänka dig är möjliga med de flexibla stylingverktygen. Var kreativ!

Extraborste ger extra volym och vackra vågor

Extraborste ger extra volym och vackra vågor

Tillbehöret kan enkelt placeras på tången för extra volym och vackra vågiga frisyrer.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

20

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

1

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.