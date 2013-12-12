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Utgått

Multi-Styler

HP4698/22

4.2

| (20) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Flera kreativa stilar och konstant vård

Med Salon SuperStylist får du den flexibilitet som krävs för att du ska kunna skapa den senaste frisyren varje gång.

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Din stil med SalonSuper Stylist

Flera kreativa stilar och konstant vård

  • SalonSuper Stylist

Värmetångsset med 13 delar ger obegränsad flexibilitet vid styling

Värmetångsset med 13 delar ger obegränsad flexibilitet vid styling

Alla frisyrer du kan tänka dig är möjliga med de flexibla stylingverktygen. Var kreativ!

5 frisyrer: rakt, stora lockar, korkskruvslockar, krusningar och vågor

5 frisyrer: rakt, stora lockar, korkskruvslockar, krusningar och vågor

.

Keramisk beläggning med non-stick och jämn värme

Keramisk beläggning med non-stick och jämn värme

Keramisk beläggning med non-stick-egenskaper och jämn fördelning av värmen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

20

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

1

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-styler

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4698/22 Multi-Styler

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