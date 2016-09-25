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Utgått

SalonDry TravelResehårtork

HP4829/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ett professionellt resultat överallt

SalonDry Travel-hårtorken på 2 000 W har allt du behöver för att få de professionella resultat du vill ha, var du än är.

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SalonDry Travel-hårtork

Ett professionellt resultat överallt

  • 2 000 W

  • Vikbar

  • Dubbel spänning

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

2 flexibla hastighetsinställningar för skonsam torkning

2 flexibla hastighetsinställningar för skonsam torkning

Skonsam torkning med 2 flexibla hastighetsinställningar

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

En proffsfunktion för hårstylister. Med knappen för kalluft får du ett intensivt kallt luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren efter styling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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