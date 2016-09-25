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Utgått
Ett professionellt resultat överallt
SalonDry Travel-hårtorken på 2 000 W har allt du behöver för att få de professionella resultat du vill ha, var du än är.
2 000 W
Vikbar
Dubbel spänning
Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Skonsam torkning med 2 flexibla hastighetsinställningar
En proffsfunktion för hårstylister. Med knappen för kalluft får du ett intensivt kallt luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren efter styling.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio