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Utgått
4.8
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Dranreb
20/06/2013
United Kingdom
Best Buy
This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
AlessandraG17
16/09/2016
Italia
Verifierad köpare
Piccolo, leggero, efficace.
Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Mark52
21/08/2013
Italia
prodotto eccellente
prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli