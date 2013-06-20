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Utgått

DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

HP4935/22

4.8
| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

16/09/2016

Italia

Italia

Verifierad köpare

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

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