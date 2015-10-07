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Utgått
HP6306/00
Säker och enkel rakning
Med den här mångsidiga rakapparaten kan du raka dig överallt på kroppen snabbt, enkelt och säkert. Hemligheten är det lilla rakhuvudet som skär snabbt samtidigt som din hud skyddas. En mjuk och len känsla efter varje användning!
för benen
Rakapparat med ett skärblad
Batteridriven
För skonsam och bekväm användning i duschen eller badet med halkfritt grepp för optimal våt- och torranvändning.
Raka dig var du än är med den här sladdlösa ladyshavern.
Hypoallergent skärblad förhindrar irritation och utslag
3.7
av 5
6
Recensioner
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche