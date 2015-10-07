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  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning

Utgått

SatinShave EssentialRakapparat för våt- och torrakning

HP6306/00

3.7

| (6) Recensioner

Säker och enkel rakning

Med den här mångsidiga rakapparaten kan du raka dig överallt på kroppen snabbt, enkelt och säkert. Hemligheten är det lilla rakhuvudet som skär snabbt samtidigt som din hud skyddas. En mjuk och len känsla efter varje användning!

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Säker och enkel rakning

  • för benen

  • Rakapparat med ett skärblad

  • Batteridriven

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

För skonsam och bekväm användning i duschen eller badet med halkfritt grepp för optimal våt- och torranvändning.

Batteridriven

Batteridriven

Raka dig var du än är med den här sladdlösa ladyshavern.

Hypoallergent skärblad

Hypoallergent skärblad

Hypoallergent skärblad förhindrar irritation och utslag

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

6

Recensioner

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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