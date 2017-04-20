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för benen
Rakapparat med ett skärblad
Batteridriven
Det skonsamma rakhuvudet skyddar din hud och gör den len och mjuk
För bekväm hantering
För skonsam och bekväm användning i duschen eller badet med halkfritt grepp för optimal våt- och torranvändning.
4.0
av 5
139
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Solbader
20/04/2017
Norge
Verifierad köpare
Veldig godt produkt
Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Lenalu66
26/11/2015
Norge
Verifierad köpare
Heilt utmerka..
Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
ulam
09/11/2018
United Kingdom
Great little shaver
I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver