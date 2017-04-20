ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning

SatinShave EssentialSkonsam och effektiv hårborttagning

HP6341/00

4
| (139) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Säker och enkel rakning
Med den här mångsidiga ladyshavern kan du raka dig överallt på kroppen snabbt, enkelt och säkert. Rakbladen kommer aldrig i kontakt med huden, vilket gör att du undviker skärsår samt irriterad och känslig hud.
Visa alla fördelar

Bekväm rakning utan röda prickar eller irriterad hud

Säker och enkel rakning

  • för benen

  • Rakapparat med ett skärblad

  • Batteridriven

Säkert rakningssystem för ultimat hudvård

Säkert rakningssystem för ultimat hudvård

Det skonsamma rakhuvudet skyddar din hud och gör den len och mjuk

Format, ergonomiskt grepp

Format, ergonomiskt grepp

För bekväm hantering

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

För skonsam och bekväm användning i duschen eller badet med halkfritt grepp för optimal våt- och torranvändning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

139

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

20/04/2017

Norge

Norge

Verifierad köpare

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Verifierad köpare

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.