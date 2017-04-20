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  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
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  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning
  • Säker och enkel rakning

Utgått

SatinShave EssentialRakapparat för våt- och torrakning

HP6342/00

4
| (139) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Säker och enkel rakning
Med den här mångsidiga rakapparaten kan du raka dig överallt på kroppen snabbt, enkelt och säkert. Hemligheten är det lilla rakhuvudet som skär snabbt samtidigt som din hud skyddas. En mjuk och len känsla efter varje användning!
Visa alla fördelar

Säker och enkel rakning

  • för benen

  • Rakapparat med ett skärblad

  • Batteridriven

Säkert rakningssystem för ultimat hudvård

Säkert rakningssystem för ultimat hudvård

Det skonsamma rakhuvudet skyddar din hud och gör den len och mjuk

Format, ergonomiskt grepp

Format, ergonomiskt grepp

För bekväm hantering

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

För skonsam och bekväm användning i duschen eller badet med halkfritt grepp för optimal våt- och torranvändning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

139

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

20/04/2017

Norge

Norge

Verifierad köpare

Veldig godt produkt

Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

26/11/2015

Norge

Norge

Verifierad köpare

Heilt utmerka..

Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning

09/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little shaver

I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver

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