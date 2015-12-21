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Utgått
HP6370/00
Tuff mot hårstrån, snäll mot huden
Philips Double Contour Sensitive-ladyshavern har anpassats efter behoven hos dagens kvinnor. Den här innovativa ladyshavern med dubbla skärblad skyddar din hud och ger dig vackert len hud
5-i -1 Ladyshave
Kamtillsatsen hjälper dig att trimma och forma områden som bikinilinjen på ett exakt och skonsamt sätt
Inbyggd aloe vera-remsa ger ökad fuktning av huden för en smidig och nära rakning
Med trimmerhuvudet för bikinilinjen kan du precisionstrimma och styla din bikinilinje
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2.6
av 5
58
Recensioner
Anders8270
21/12/2015
Danmark
Verifierad köpare
Stor kulance - flot behandling ved køb
Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
nadia49
02/12/2013
België
très agréable à utiliser/bonne tenue en main
9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Mel1182
02/12/2013
België
Zeer gebruiksvriendelijk en goedwerkend product
Dit is een zeer goed product. Ik ben er zeer tevreden over en het zeker een aanrader. Ook voor de gevoelige huidtypes.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive