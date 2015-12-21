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Utgått

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6370/00

2.6

| (58) Recensioner

Tuff mot hårstrån, snäll mot huden

Philips Double Contour Sensitive-ladyshavern har anpassats efter behoven hos dagens kvinnor. Den här innovativa ladyshavern med dubbla skärblad skyddar din hud och ger dig vackert len hud

Visa alla fördelar

Ultimat rakning med 5-i-1-hudskydd

Tuff mot hårstrån, snäll mot huden

  • 5-i -1 Ladyshave

Kamtillsats som trimmar och formar

Kamtillsats som trimmar och formar

Kamtillsatsen hjälper dig att trimma och forma områden som bikinilinjen på ett exakt och skonsamt sätt

Aloe vera-remsa för bättre fuktning av huden

Aloe vera-remsa för bättre fuktning av huden

Inbyggd aloe vera-remsa ger ökad fuktning av huden för en smidig och nära rakning

Trimmerhuvud för precisionsstyling av bikinilinjen

Trimmerhuvud för precisionsstyling av bikinilinjen

Med trimmerhuvudet för bikinilinjen kan du precisionstrimma och styla din bikinilinje

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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2.6

av 5

58

Recensioner

21/12/2015

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Stor kulance - flot behandling ved køb

Jeg købte for 1. gang via Phillips hj. side. Der var et mindre "kiks", som af Phillips blev løst med udvisning af yderst godt handlekraft - til fuldt tilfredsstillende og hurtig behandling. Anders, 8270

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

02/12/2013

België

België

très agréable à utiliser/bonne tenue en main

9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles

02/12/2013

België

België

Zeer gebruiksvriendelijk en goedwerkend product

Dit is een zeer goed product. Ik ben er zeer tevreden over en het zeker een aanrader. Ook voor de gevoelige huidtypes.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

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