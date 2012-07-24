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Utgått
HP6400/00
Ben
Den här epilatorn har ett effektivt epileringssystem som gör huden len och stubbfri i flera veckor
Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!
Extra hastighetsinställning för tunna hårstrån och svåråtkomliga områden
3.9
av 5
10
Recensioner
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Fördelar
Langlebiges Produkt
Nackdelar
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle