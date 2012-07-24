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  • Njut av släta ben länge
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  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
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  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge
  • Njut av släta ben länge

Utgått

SatinelleSatinelle-epilator

HP6400/00

3.9
| (10) Recensioner
Njut av släta ben länge
Njut av varaktigt släta ben med den här Philips-epilatorn. Avlägsnar hår från roten för den ultimata hårborttagningen och ger hårfria ben i upp till fyra veckor.
Visa alla fördelar

Snabb och effektiv epilator

Njut av släta ben länge

  • Ben

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Den här epilatorn har ett effektivt epileringssystem som gör huden len och stubbfri i flera veckor

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!

Två hastighetsinställningar för skonsam epilering och maximal prestanda

Två hastighetsinställningar för skonsam epilering och maximal prestanda

Extra hastighetsinställning för tunna hårstrån och svåråtkomliga områden

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.9

av 5

10

Recensioner

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Fördelar

Langlebiges Produkt

Nackdelar

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

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