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  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt

Utgått

Satinelle EssentialKompakt epilator

HP6423/00

3.9
| (123) Recensioner
Epilering på ett enkelt sätt
Håll huden len längre med Philips Satinelle. Tar varsamt bort de allra kortaste hårstråna (0,5 mm) från roten. Det ergonomiska handtaget och sladden gör epileringen enkel. Tvättbart huvud för bästa möjliga hygien.
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Epilering på ett enkelt sätt

  • för benen

  • 3 tillbehör

  • Epilator med sladd

  • Ergonomiskt handtag

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!

Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden

Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden

Den här epilatorn har skonsamma skivor för att ta bort hår som är så korta som 0,5 mm utan att dra i huden.

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Den här epilatorn har ett tvättbart epileringshuvud. Huvudet kan lossas och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.9

av 5

123

Recensioner

21/04/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Funkar bra

Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.

Fördelar

Enkel och billig

Nackdelar

Hög ljudvolym

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6425/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6425/01 Epilator

02/09/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Dette produkt er fantastisk

Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

22/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

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