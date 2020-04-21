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Utgått
HP6423/00
för benen
3 tillbehör
Epilator med sladd
Ergonomiskt handtag
Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!
Den här epilatorn har skonsamma skivor för att ta bort hår som är så korta som 0,5 mm utan att dra i huden.
Den här epilatorn har ett tvättbart epileringshuvud. Huvudet kan lossas och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien
3.9
av 5
123
Recensioner
sida44
21/04/2020
Sverige
Verifierad köpare
Funkar bra
Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.
Fördelar
Enkel och billig
Nackdelar
Hög ljudvolym
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6425/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6425/01 Epilator
Mirveta80
02/09/2016
Danmark
Verifierad köpare
Dette produkt er fantastisk
Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Sammykin
22/07/2018
United Kingdom
Excellent
Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator