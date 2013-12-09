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  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud
  • För konstant len hud

Utgått

SatinelleEpilator

HP6512

4
| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
För konstant len hud
Prova på epilering med det här nya epilatorsystemet från Philips som tar bort håret med rötterna, ger dig len hud i flera veckor och är skonsamt mot huden. Du får även ett unikt set med tillbehör för förstagångsanvändare så att du ska få bästa möjliga resultat.
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Håller håret borta i flera veckor, tar hand om din hud

För konstant len hud

  • Helkropp, med rakhuvud

Exfoliera mellan epileringstillfällena

Exfoliera mellan epileringstillfällena

Genom cirkelrörelser med exfolieringshandsken masserar du skonsamt huden och tar bort döda hudceller samtidigt. På så sätt får du vacker, len hud och minimerar inåtväxta hårstrån

Tillbehör för hårlyftning och massage

Tillbehör för hårlyftning och massage

Lyfter även korta hårstrån för extra nära epilering. Gör så att huden slappnar av så att du samtidigt på ett skonsamt sätt kan ta bort hår.

Det här epileringssystem tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm

Det här epileringssystem tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm

De hypoallergena skivorna ger dessutom garanterat optimal hygien.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Verifierad köpare

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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