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Utgått
Helkropp, med rakhuvud
Genom cirkelrörelser med exfolieringshandsken masserar du skonsamt huden och tar bort döda hudceller samtidigt. På så sätt får du vacker, len hud och minimerar inåtväxta hårstrån
Lyfter även korta hårstrån för extra nära epilering. Gör så att huden slappnar av så att du samtidigt på ett skonsamt sätt kan ta bort hår.
De hypoallergena skivorna ger dessutom garanterat optimal hygien.
4.0
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
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Vero11
24/10/2012
België
Verifierad köpare
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
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Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6512 Epileerapparaat