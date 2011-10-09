Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Torka, forma och fixera håret på ditt sätt
Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 200 W med professionell föningskraft, 4 gånger mer vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torkat till stylat hår.
2 200 W
Den här 2 200 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
En vårdande jonfunktion som stärker ditt hår. Den här hårtorken avger 4 x så många negativt laddade joner som andra hårtorkar. Den idealiska strömmen av joner eliminerar mer statisk elektricitet och vårdar håret och dess porer. Resultatet är otroligt glansigt och krusningsfritt hår. Nu kan du glänsa!
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
4.2
av 5
16
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8183/07 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8183/07 Hairdryer
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn
vanRuysdael58
19/08/2012
Nederland
Verifierad köpare
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn