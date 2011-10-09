ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta

Utgått

SalonDry ControlHårtork

HP8183/00

4.2

| (16) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

Torka, forma och fixera håret på ditt sätt

Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 200 W med professionell föningskraft, 4 gånger mer vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torkat till stylat hår.

Visa alla fördelar

SalonDry Control

Torka, forma och fixera håret på ditt sätt

  • 2 200 W

Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 200 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

4 x kraftfullare vårdande jonfunktion för bästa möjliga lyster

4 x kraftfullare vårdande jonfunktion för bästa möjliga lyster

En vårdande jonfunktion som stärker ditt hår. Den här hårtorken avger 4 x så många negativt laddade joner som andra hårtorkar. Den idealiska strömmen av joner eliminerar mer statisk elektricitet och vårdar håret och dess porer. Resultatet är otroligt glansigt och krusningsfritt hår. Nu kan du glänsa!

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

16

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8183/07 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8183/07 Hairdryer

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.