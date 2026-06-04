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  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
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  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
  • Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect

Utgått

DryCare AdvancedHårtork

HP8232/00

4.6
| (197) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect
Skydda håret samtidigt som du får ett snabbt föningsresultat. Den här hårtorken flera hastighets- och temperaturinställningar. Med ThermoProtect för en snabbare torkning vid en jämn och skonsam temperatur och Ionic Care för skinande hår utan krusningar.
Visa alla fördelar

med volymmunstycke och 14 mm stylingmunstycke.

Snabbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2 200 W

  • Joniskt vårdande

  • Volymmunstycke

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 200 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.6

av 5

197

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent hairdryer

This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

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