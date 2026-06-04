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Utgått
ThermoProtect Ionic
2 200 W
Joniskt vårdande
Volymmunstycke
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Den här 2 200 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
4.6
av 5
197
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Em26
19/01/2018
United Kingdom
Excellent hairdryer
This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Verifierad köpare
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner