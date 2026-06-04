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Utgått
Dubbelt så många joner för glansigt hår
Skydda håret samtidigt som du får ett snabbt torkningsresultat. Den här hårtorken har flera hastighets- och temperaturinställningar. Med ThermoProtect för en snabbare torkning vid en jämn och skonsam temperatur och Ionic Care för glans utan krusningar.
ThermoProtect Ionic
2 200 W
Dubbelt så många joner
Volymmunstycke
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Den här Professional-hårtorken på 2 200 W har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
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4.6
av 5
197
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Datum för användning 2014-08-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Datum för användning 2014-08-01
Em26
19/01/2018
United Kingdom
Excellent hairdryer
This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Verifierad köpare
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Datum för användning 2020-04-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Datum för användning 2020-04-17