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Utgått
Skonsammare hårtorkning med innovativ sensor
Hårtorken Philips ActiveCare är utrustad med den unika TempPrecision™-sensorn som känner av hårets temperatur och automatiskt sänker temperaturen när håret är torrt. En hälsosam fuktighetsnivå bibehålls i håret.
2 300 W
TempPrecision-sensor
Joniskt vårdande
6 hastighets-/temperaturinställningar
Den unika TempPrecision™-sensorn känner av hårets temperatur och drar automatiskt ned temperaturen när håret är torrt. En hälsosam fuktighetsnivå bibehålls i håret vilket håller håret friskt och ger det lyster. LED-lampan på hårtorkens ovansida visar när sensorn är påslagen.
Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Det keramiska elementet avger mycket infraröd värme som har en mild värme som hjälper till att torka håret inifrån och skydda det från att bli för torrt, utan att kompromissa med hastigheten och effektiviteten.
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4.6
av 5
15
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn
Datum för användning 2018-12-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn
Datum för användning 2018-12-14
Surch
22/08/2020
Nederland
Verifierad köpare
kan niet zonder product
gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken
Fördelar
droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn
Nackdelar
er zit geen borstel bij
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn
Datum för användning 2019-08-22
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn
Datum för användning 2019-08-22
User
21/10/2014
Österreich
Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie
Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Haartrockner