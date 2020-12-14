ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

11

d

Dagar

15

t

Timmar

:

53

m

Minuter

:

05

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Foto av förpackningen

Utgått

Hårtork

HP8270/00

4.6

| (15) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Skonsammare hårtorkning med innovativ sensor

Hårtorken Philips ActiveCare är utrustad med den unika TempPrecision™-sensorn som känner av hårets temperatur och automatiskt sänker temperaturen när håret är torrt. En hälsosam fuktighetsnivå bibehålls i håret.

Visa alla fördelar

Torka håret varsamt

Skonsammare hårtorkning med innovativ sensor

  • 2 300 W

  • TempPrecision-sensor

  • Joniskt vårdande

  • 6 hastighets-/temperaturinställningar

Med TempPrecision skyddas ditt hår till 100 % från överhettning

Med TempPrecision skyddas ditt hår till 100 % från överhettning

Den unika TempPrecision™-sensorn känner av hårets temperatur och drar automatiskt ned temperaturen när håret är torrt. En hälsosam fuktighetsnivå bibehålls i håret vilket håller håret friskt och ger det lyster. LED-lampan på hårtorkens ovansida visar när sensorn är påslagen.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Skonsammare med keramiskt element som ger mycket infraröd värme

Skonsammare med keramiskt element som ger mycket infraröd värme

Det keramiska elementet avger mycket infraröd värme som har en mild värme som hjälper till att torka håret inifrån och skydda det från att bli för torrt, utan att kompromissa med hastigheten och effektiviteten.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

15

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn

Datum för användning 2018-12-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn

Datum för användning 2018-12-14

22/08/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

kan niet zonder product

gebruik hem al enkele jaren en ben er nog steeds zeer tevreden mee ,ligt lekker in de hand droog goed ionic care staat altijd aan de föhn droog het haar niet uit een top föhn. Toch 1 min puntje er zit geen borstel op moet nu dus met een losse borstel werken

Fördelar

droog snel en goed, haar droog na lang gebruik niet uit, niet te zwaar, top fohn

Nackdelar

er zit geen borstel bij

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn

Datum för användning 2019-08-22

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Föhn

Datum för användning 2019-08-22

21/10/2014

Österreich

Österreich

Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie

Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8270/00 Haartrockner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.