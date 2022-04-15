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Plattång
Utgått
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HP8300/00
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Användarhandbok
Alla (4)
Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Hur rengör jag min Philips styler?
Plattbeläggningen nöts bort på min Philips plattång
Philips styler slås inte på