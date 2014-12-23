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Utgått

Essential Care ion

HP8320/00

4.6

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Enkel plattning med jonisk funktion för glans

De nya plattorna på plattången Essential Care har en joniskt vårdande funktion och är särskilt utformade för snabb och enkel användning. Nu kan du få platt och glansigt hår snabbare, och dessutom vårda håret.

Visa alla fördelar

med 100 mm långa plattor

Enkel plattning med jonisk funktion för glans

  • Längre keramiska plattor (100 mm)

  • Professionell temperatur på 210 °C

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

Långa plattor för snabb och enkel plattning

Långa plattor för snabb och enkel plattning

De långa plattorna gör det möjligt att få bättre kontakt med håret och ger därför perfekt, rakt hår på kortare tid.

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Professionell temperatur på 210 °C ger perfekta resultat

Professionell temperatur på 210 °C ger perfekta resultat

Tack vare den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
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23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/03 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/03 Straightener

21/12/2015

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion

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