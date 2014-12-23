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Utgått
Enkel plattning med jonisk funktion för glans
De nya plattorna på plattången Essential Care har en joniskt vårdande funktion och är särskilt utformade för snabb och enkel användning. Nu kan du få platt och glansigt hår snabbare, och dessutom vårda håret.
Längre keramiska plattor (100 mm)
Professionell temperatur på 210 °C
Hårvårdande joniseringsfunktion
De långa plattorna gör det möjligt att få bättre kontakt med håret och ger därför perfekt, rakt hår på kortare tid.
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Tack vare den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.
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4.6
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/03 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/03 Straightener
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Verifierad köpare
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8320/00 Essential Care ion