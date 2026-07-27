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Utgått
HP8324/00
Hårvårdande joniseringsfunktion
Professionell temperatur på 220 °C
Exakt kontroll
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder
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