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  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår
  • Vårdande jonfunktion för glansigt hår

Utgått

EssentialCarePlattång

HP8324/00

Vårdande jonfunktion för glansigt hår
Plattången Essential Care från Philips är joniskt vårdande med exakt kontroll och ger dig precis den raka och glänsande look du vill ha, samtidigt som den är skonsam mot håret.
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Plattång med exakt kontroll

Vårdande jonfunktion för glansigt hår

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

  • Professionell temperatur på 220 °C

  • Exakt kontroll

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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