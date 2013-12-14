Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Keramiska plattor
140–220 graders temperaturintervall
Hårvårdande joniseringsfunktion
Keramiskt material är mikroskopiskt lent och naturligt tåligt, vilket gör det till ett av de bästa materialen för plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så att du får keramikens smidiga och skonsamma egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Utmärkelser
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8333/00 Care SilkySmooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8333/00 Care SilkySmooth