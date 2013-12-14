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  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
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  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
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  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans
  • Skonsam hårplattning med jonisk glans

Utgått

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Skonsam hårplattning med jonisk glans
Philips Care Straightener har jämna plattor, så friktionen minskar betydligt, hårstrån går inte av så lätt och håret blir glänsande
Visa alla fördelar

Plattång med släta plattor

Skonsam hårplattning med jonisk glans

  • Keramiska plattor

  • 140–220 graders temperaturintervall

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

Dubbelt så skonsamt för håret tack vare SilkySmooth keramiska plattor

Dubbelt så skonsamt för håret tack vare SilkySmooth keramiska plattor

Keramiskt material är mikroskopiskt lent och naturligt tåligt, vilket gör det till ett av de bästa materialen för plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så att du får keramikens smidiga och skonsamma egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8333/00 Care SilkySmooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8333/00 Care SilkySmooth

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