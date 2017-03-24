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Utgått
Perfekt stil vid en konstant vårdande temperatur
Philips ProCare plattång skyddar håret från att överhettas tack vare de nyligen utvecklade Dual-Care™-plattorna, med konstant temperatur och EHD™-teknik
Keramiska plattor
Jämn värmefördelning på 199 °C
Hårvårdande joniseringsfunktion
15 sek. uppvärmningstid
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Avancerad Philips EHD+-teknik innebär att din styler alltid sprider värmen jämnt - även vid höga temperaturer – och förhindrar att håret skadas vid heta punkter. Det ger ökat skydd så att håret blir friskt och glänsande.
Den här plattången håller en mer konstant temperatur. Tack vare värmaren med hög kapacitet kan du få håret rakt med en skonsammare temperatur och ändå få exakt den stil du vill ha!
5.0
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Muuseli
24/03/2017
Suisse
Top Funktionen
Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8339/00 Haarglätter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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mar86
19/03/2015
France
excellent produit
Je le recommande bien, très efficace, simple et rend les cheveux lisses très rapidement.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8339/20 Lisseur ProCare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8339/00 Haarglätter
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