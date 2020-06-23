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Tre gånger så mycket omtanke för ditt hår
Den nya Philips Care & Control-plattången kan ge dig en perfekt rak frisyr samtidigt som den är skonsam mot håret. Tre gånger mer vårdande hårplattning tack vare jonfunktion, silkeslena keramiska plattor och digital temperaturkontroll
Keramiska plattor
130–200 graders temperaturintervall
Hårvårdande joniseringsfunktion
Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Keramiskt material är mikroskopiskt lent och naturligt tåligt, vilket gör det till ett av de bästa materialen för plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så att du får keramikens smidiga och skonsamma egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.
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4.8
av 5
17
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Lilly123
23/06/2020
Österreich
Verifierad köpare
Super Glätteisen
Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!
Fördelar
Schnelle und einfache Anwendung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Datum för användning 2019-05-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Datum för användning 2019-05-23
Irlin90
17/08/2017
España
Verifierad köpare
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen