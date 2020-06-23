ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

11

d

Dagar

15

t

Timmar

:

52

m

Minuter

:

23

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto av känslomässig nytta
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto av känslomässig nytta

Utgått

Care & controlCare & Control-plattång, vårdande

HP8344/00

4.8

| (17) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tre gånger så mycket omtanke för ditt hår

Den nya Philips Care & Control-plattången kan ge dig en perfekt rak frisyr samtidigt som den är skonsam mot håret. Tre gånger mer vårdande hårplattning tack vare jonfunktion, silkeslena keramiska plattor och digital temperaturkontroll

Visa alla fördelar

Plattång med jonfunktion

Tre gånger så mycket omtanke för ditt hår

  • Keramiska plattor

  • 130–200 graders temperaturintervall

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Dubbelt så skonsamt för håret tack vare SilkySmooth keramiska plattor

Keramiskt material är mikroskopiskt lent och naturligt tåligt, vilket gör det till ett av de bästa materialen för plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så att du får keramikens smidiga och skonsamma egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.8

av 5

17

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

23/06/2020

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Super Glätteisen

Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!

Fördelar

Schnelle und einfache Anwendung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Datum för användning 2019-05-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Datum för användning 2019-05-23

17/08/2017

España

España

Verifierad köpare

Totalmente recomendada!

El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.