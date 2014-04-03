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Utgått

Care Straight & CurlPlattång

HP8345/00

5

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Platta och lockiga frisyrer med tre gånger så mycket omtanke

Den nya Philips Straight & Curl ger dig en platt, vågig eller lockig frisyr samtidigt som den är skonsam mot håret. Hårvård med tre gånger mer vårdande styling tack vare jonfunktion, silkeslena keramiska plattor och digital temperaturkontroll

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Plattång med Ionic Care

Platta och lockiga frisyrer med tre gånger så mycket omtanke

  • Svängda keramiska plattor

  • Jämn värmefördelning, 230 ºC

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

Svängda plattor som enkelt skapar vågor och mjuka lockar

Böjda SilkySmooth keramiska plattor gör det enklare än någonsin att skapa flikar och lockar. Linda håret runt de böjda plattorna eller skapa en flik av hårtopparna.

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

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21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

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