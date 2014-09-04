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Utgått

Care Thick & Long HairPlattång

HP8346/00

4

| (23) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

För tjockt och långt hår: en mer stylad frisyr, snabbare

Den nya Philips Care Thick & Long Hair +-plattången är särskilt utformad för plattning av tjockt och långt hår, tack vare sina 40 % bredare plattor och en löstagbar dubbelverkande kam

Visa alla fördelar

plattång med bredare plattor

För tjockt och långt hår: en mer stylad frisyr, snabbare

  • Keramiska plattor

  • Jämn värmefördelning på 199 °C

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

Extra breda plattor för bättre resultat med tjockt eller långt hår

Det kan ibland vara svårt och tidsödande att platta tjockt eller långt hår. Det beror på att plattorna ofta är för smala för att rymma håret och på att mängden hår kräver att man plattar flera gånger för att få det önskade resultatet. De här extra breda plattorna är särskilt utformade för tjockt eller långt hår. Med de bredare plattorna får du 40 % mer användningsyta och kan platta mer hår åt gången, vilket gör att det går fortare.

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

23

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

04/09/2014

Danmark

Danmark

Kan kun anbefales

Super hurtig ekspedition, holder det som er lovet kan kun anbefales sparer masser af tid for glatte langt hår, hår bliver ikke elektrisk. Smart funktion med temperatur den kan reguleres trin efter trin, venlig og forståeligt brugervejledning. Jeg ville kalde det must have når man i farten skal ser godt ude uden bruge masser af tid. Tak Philips det er rigtig god værktøj til os travle kvinder som ville ikke se kedelig ude i hverdagen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern

26/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

τελεια ισιωτικη....

τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Datum för användning 2018-04-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Datum för användning 2018-04-26

31/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.

Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

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