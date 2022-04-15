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Prestige Plattång
Utgått
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HP8361/00
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Användarhandbok
Alla (6)
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är ION-funktionen på min Philips hårtork farlig
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Hur rengör jag min Philips styler?
Plattbeläggningen nöts bort på min Philips plattång
Philips styler slås inte på
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