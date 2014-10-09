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Utgått
Skapa lockar med omsorg
Livfulla, spänstiga lockar och korkskruvar för en lättsam och ung frisyr. Nu är det enkelt tack vare nya CurlCeramic-locktången med skyddande keramisk beläggning
16 mm kolv
Temperatur 190 ºC
Keramisk beläggning
Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa spänstiga och livfulla lockar och korkskruvar för en lättsam och ung look.
En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.
Högsta temperatur på 190 °C garanterar optimala resultat samtidigt som du förhindrar slitage.
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5.0
av 5
8
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab
Tony6699
17/06/2014
Italia
Prodotto eccellente
Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Arricciacapelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Arricciacapelli
Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab