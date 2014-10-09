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Utgått

Locktång

HP8602/00

5

| (8) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Skapa lockar med omsorg

Livfulla, spänstiga lockar och korkskruvar för en lättsam och ung frisyr. Nu är det enkelt tack vare nya CurlCeramic-locktången med skyddande keramisk beläggning

Visa alla fördelar

Locktång med keramisk beläggning

Skapa lockar med omsorg

  • 16 mm kolv

  • Temperatur 190 ºC

  • Keramisk beläggning

16 mm kolv för livfulla, spänstiga lockar

16 mm kolv för livfulla, spänstiga lockar

Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa spänstiga och livfulla lockar och korkskruvar för en lättsam och ung look.

Skyddande keramisk beläggning

Skyddande keramisk beläggning

En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.

Högsta temperatur på 190 °C för perfekta stylingresultat

Högsta temperatur på 190 °C för perfekta stylingresultat

Högsta temperatur på 190 °C garanterar optimala resultat samtidigt som du förhindrar slitage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

8

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
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09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab

17/06/2014

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Arricciacapelli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Arricciacapelli

29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8602/00 Lockenstab

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