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Utgått
HP8605/00
Naturliga lockar och hårvård
Vill du ha lockar som är enkla att styla och som känns naturliga, utan att få skadat och torrt hår? CurlControl-locktången med en kolv på 25 mm för naturliga lockar har en vårdande keramisk beläggning och justerbar temperatur för att passa för just ditt hår
kolv på 25 mm
130–200 graders temperaturintervall
Keramisk beläggning
Med en kolvdiameter på 25 mm kan du få trendiga lockar genom att skapa naturliga, lösa lockar utan minsta ansträngning.
En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.
Reostat med 8 värmeinställningar (från 130 till 200 °C) gör att du kan välja den temperatur som passar just ditt hår
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