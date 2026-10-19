ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

11

d

Dagar

20

t

Timmar

:

14

m

Minuter

:

29

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av förpackningen

Utgått

Locktång

HP8605/00

Naturliga lockar och hårvård

Vill du ha lockar som är enkla att styla och som känns naturliga, utan att få skadat och torrt hår? CurlControl-locktången med en kolv på 25 mm för naturliga lockar har en vårdande keramisk beläggning och justerbar temperatur för att passa för just ditt hår

Visa alla fördelar

Torka håret varsamt

Naturliga lockar och hårvård

  • kolv på 25 mm

  • 130–200 graders temperaturintervall

  • Keramisk beläggning

25 mm kolv för naturliga lockar

25 mm kolv för naturliga lockar

Med en kolvdiameter på 25 mm kan du få trendiga lockar genom att skapa naturliga, lösa lockar utan minsta ansträngning.

Skyddande keramisk beläggning

Skyddande keramisk beläggning

En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.

Reostat med 8 temperaturinställningar

Reostat med 8 värmeinställningar (från 130 till 200 °C) gör att du kan välja den temperatur som passar just ditt hår

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.