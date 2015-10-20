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  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar
  • Styla varsamt för naturliga lockar

Utgått

KeraShine-locktång

HP8607/00

4.3
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Styla varsamt för naturliga lockar
Vill du ha lockar som är enkla att styla och som känns naturliga, utan att få skadat och torrt hår? Den nya KeraShine-locktången med en kolv på 25 mm för naturliga lockar har en keramisk keratinbeläggning och justerbar temperatur
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med keramisk keratinbeläggning

Styla varsamt för naturliga lockar

  • Care Edition

  • kolv på 25 mm

  • 130–200 graders temperaturintervall

  • Keramisk keratinbeläggning

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion, för bättre hårvård

25 mm kolv för naturliga lockar

25 mm kolv för naturliga lockar

Med en kolvdiameter på 25 mm kan du få trendiga lockar genom att skapa naturliga, lösa lockar utan minsta ansträngning.

Reostat med 8 temperaturinställningar

Reostat med 8 värmeinställningar (från 130 till 200 °C) gör att du kan välja den temperatur som passar just ditt hår

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Fördelar

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Nackdelar

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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