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Utgått
Care Edition
kolv på 25 mm
130–200 graders temperaturintervall
Keramisk keratinbeläggning
Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion, för bättre hårvård
Med en kolvdiameter på 25 mm kan du få trendiga lockar genom att skapa naturliga, lösa lockar utan minsta ansträngning.
Reostat med 8 värmeinställningar (från 130 till 200 °C) gör att du kan välja den temperatur som passar just ditt hår
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
paoloefs
20/10/2015
Italia
Verifierad köpare
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Fördelar
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Nackdelar
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine