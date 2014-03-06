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Utgått
Enkel styling för fräscha lockar och vågor
Vill du få naturliga lockar och vågor utan att oroa dig över att skada håret eller bränna dig? Forma håret tryggt med den här innovativa Philips ProCare-locktången.
13–25 mm konisk kolv
Ytskikt med mjuk sammetskänsla
150–200 graders temperaturintervall
Curl Ready-indikator
Ytskikt med mjuk känsla garanterar säker styling utan risk för brännskador. 96 % av alla kvinnor säger: Ytskikt med mjuk känsla garanterar säker styling utan risk för brännskador. Test utfört med 55 kvinnor.
Med den unika Curl Ready-indikatorn anger pipljudet när dina lockar är klara. Med den här innovativa funktionen kan du få vackra lockar och vågor utan att håret överhettas. Välj en av de tre locktiderna och tryck på knappen när du har rullat håret runt kolven.
Integrerad LCD-skärm med hårtypsindikering där du kan välja rätt locktid för din hårtyp och förhindra överhettning.
4.8
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
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Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Lovedesboucles
26/12/2013
France
Super!!
Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique