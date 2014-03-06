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Utgått

ProCareKonisk locktång

HP8619/00

4.8

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Enkel styling för fräscha lockar och vågor

Vill du få naturliga lockar och vågor utan att oroa dig över att skada håret eller bränna dig? Forma håret tryggt med den här innovativa Philips ProCare-locktången.

Visa alla fördelar

Enkel styling för fräscha lockar och vågor

  • 13–25 mm konisk kolv

  • Ytskikt med mjuk sammetskänsla

  • 150–200 graders temperaturintervall

  • Curl Ready-indikator

Ytskikt med mjuk känsla för att undvika brännskador på händer och hår.

Ytskikt med mjuk känsla för att undvika brännskador på händer och hår.

Ytskikt med mjuk känsla garanterar säker styling utan risk för brännskador. 96 % av alla kvinnor säger: Ytskikt med mjuk känsla garanterar säker styling utan risk för brännskador. Test utfört med 55 kvinnor.

Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara.

Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara.

Med den unika Curl Ready-indikatorn anger pipljudet när dina lockar är klara. Med den här innovativa funktionen kan du få vackra lockar och vågor utan att håret överhettas. Välj en av de tre locktiderna och tryck på knappen när du har rullat håret runt kolven.

Digitala temperaturinställningar som passar din hårtyp.

Digitala temperaturinställningar som passar din hårtyp.

Integrerad LCD-skärm med hårtypsindikering där du kan välja rätt locktid för din hårtyp och förhindra överhettning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

26/12/2013

France

France

Super!!

Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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