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Utgått
HP8650/00
Skapa stilar med omsorg
Vilken frisyr vill du ha idag? Salon Airstylist har tre mångsidiga stylingtillbehör och en kapacitet på 650 W så att du kan vara kreativ med dina frisyrer
3 stylingtillbehör
3 värmeinställningar
Airstyler med låg 650 W värmare för behaglig, men ändå effektiv torkning och styling.
Den här stylern är kompakt och ergonomisk och bygger på en smart modern design. Det leder till en styler som är lätt och enkel att använda, men ändå tillräckligt liten för att förvara praktiskt taget var som helst.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och skräddarsydd styling.
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