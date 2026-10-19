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Utgått

Airstyler

HP8650/00

Skapa stilar med omsorg

Vilken frisyr vill du ha idag? Salon Airstylist har tre mångsidiga stylingtillbehör och en kapacitet på 650 W så att du kan vara kreativ med dina frisyrer

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Skapa din egen stil med Salon Airstylist

Skapa stilar med omsorg

  • 3 stylingtillbehör

  • 3 värmeinställningar

650 W för vackra resultat

650 W för vackra resultat

Airstyler med låg 650 W värmare för behaglig, men ändå effektiv torkning och styling.

Smidig design som är lätt att hantera

Smidig design som är lätt att hantera

Den här stylern är kompakt och ergonomisk och bygger på en smart modern design. Det leder till en styler som är lätt och enkel att använda, men ändå tillräckligt liten för att förvara praktiskt taget var som helst.

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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